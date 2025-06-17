Син Шер ледь не помер від передозування

Молодший син американської співачки Шер, 48-річний Елайджа Блю Оллмен, потрапив до лікарні у важкому стані через передозування наркотичними речовинами.

Як повідомляє видання TMZ з посиланням на власні джерела, сина Шер доставили до лікарні в Джошуа-Трі, штат Каліфорнія, вранці у суботу, 14 червня. Наразі невідомо, які саме наркотики вживав Елайджа Блю Оллмен.

Син Шер досі перебуває під наглядом лікарів. Медики стверджують, що стан чоловіка був дуже важким і йому пощастило, що він вижив.

За даними джерела, Шер стурбована станом здоров’я свого сина. Співачка робить все можливе, щоб надати йому необхідну допомогу.

Раніше Елайджа Блю Оллмен розповідав про свою боротьбу з наркотичною залежністю. У 2014 році він зізнався, що почав вживати заборонені речовини, коли йому було лише 11 років. За словами чоловіка, кілька разів він був близький до передозування.

– У мене дійсно були моменти, коли я відчував, що перебуваю на межі смерті. Я завжди намагався бути обережним, але це неможливо, – сказав він.

Видання нагадує, у 2023 році Шер подала заяву про опікунство, щоб контролювати доступ до грошей сина, стверджуючи, що він "практично не здатний керувати своїми фінансовими ресурсами через серйозні проблеми з психічним здоров’ям і зловживання психоактивними речовинами".