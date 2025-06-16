270-та місія на передову: БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Валерій Дубіль передали допомогу бійцям на Донеччині і Харківщині

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» спільно з головою наглядової ради фонду, першим заступником парламентського комітету з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем здійснили чергову — вже 270-ту — гуманітарну місію на фронт. Цього разу допомогу отримали підрозділи на Донеччині, зокрема на покровському напрямку, а також у найгарячіших точках Харківської області.

«Ми не просто привозимо техніку і обладнання — ми веземо шанс на життя, захист, перевагу над ворогом. Бо там, де зараз безперервно літають дрони і противник активно наступає, кожна хвилина — критична. Наш обов’язок — бути поруч і встигати туди, де є найбільша потреба», — наголосив Валерій Дубіль.

У рамках цієї місії на передову були доставлені сучасні РЕБи з імерсійною системою охолодження, станції Starlink, зарядні станції, спеціальні геймерські крісла, необхідні для роботи операторів БпЛА та пунктів керування вогнем. Окрім цього, волонтери передали військовим продукти швидкого приготування та вітамінні комплекси для підтримки здоровʼя.

Допомогу отримали бойові підрозділи, які працюють безпосередньо на лінії зіткнення. Серед них — 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж», 3-тя танкова бригада, 117-та та 44-та окремі механізовані бригади, підрозділи тероборони, артилеристи, прикордонники, бійці НГУ та окремі дронові групи, які щодня виконують надскладні бойові завдання.

БФ молодіжної ініціативи «Надія» висловлює щиру подяку всім партнерам, які підтримали цю місію: EDG GROUP, Святославу Нечипоренку, Ігорю Кучеренку та Юлії Богатирьовій, компанії Welfare, Євгену Довбні, Владлену Нікітіну, Олексію Омельяненку, Revival Foundation DC, Lifeable, Art of Saving Lives, а також співзасновникам фонду. Зібрати благодійний вантаж також допомогли Олексій Юренко та Ігор Корж, які системно допомагають українським військовим.

За три роки повномасштабного вторгнення команда фонду здійснила 270 виїздів на фронт, подолала понад 300 тисяч кілометрів, передала українським військовим понад 300 сучасних РЕБів, а також тисячі одиниць техніки, засобів звʼязку, медицини та амуніції. Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» продовжує свою місію — рятувати життя і підтримувати тих, хто бореться за мир в Україні.