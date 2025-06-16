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П'ять років тюрми може отримати угорець, який погрожував відрубати голову Орбану

П'ять років тюрми може отримати угорець, який погрожував відрубати голову Орбану

Суд в Угорщині відправив під варту чоловіка, який погрожував мечем відрубати голову премʼєр-міністра країни Віктора Орбана. Про це повідомляє 24.hu.

Повідомляється, що 10 червня затриманий опублікував у мережі відео, у яких погрожував власноруч убити прем'єр-міністра та влаштувати публічну страту. Поліцію про цей інцидент повідомив інший чоловік звернувся до поліції, коли побачив це.

Невдовзі кіберексперти ідентифікували чоловіка з відео та затримали його у власному будинку. 

Під час обшуку поліція знайшла на телефоні підозрюваного кілька відео з погрозами. Також удома в чоловіка виявили меч завдовжки 63 см. 

Після затримання його допитали як підозрюваного в підготовці до вбивства. Чоловік визнав, що зробив ролики, але, за його свідченнями, озвучені погрози не були серйозними. Тепер йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

УгорщинаВіктор Орбан
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