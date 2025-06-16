Окупанти пропонували міняти російських військовополонених на викрадених українських дітей, - Зеленський

Москва пропонувала Києву обмінювати депортованих українських дітей на російських військових.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

«Ми не міняємо їх (дітей — ред.) ні на що, це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке росіяни, до речі, пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам — дітей», — заявив український лідер.

Він додав, що така пропозиція — поза міжнародним правом, тож дітей треба саме повертати.

«Тут потрібно, напевно, мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з росіянами — або лідера, або тієї чи іншої держави. І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошку — хто скільки зможе — повернуть тисячі вкрадених росією дітей додому, до рідних, до близьких», — наголосив Зеленський.

Станом на 16 червня Україна підтвердила незаконне вивезення понад 19 тисяч дітей.

Над поверненням цих дітей працює не лише Україна. Так, торік з’явилася Міжнародна коаліція з повернення українських дітей, до якої входить 41 країна та Рада Європи. Завдяки їй протягом 2024-го вдалося повернути майже 600 дітей.

Ще у 2023 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт глави росії володимира путіна та уповноваженої зі справ дітей рф Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій до росії. А в липні 2023 року Офіс генпрокурора розпочав розслідування участі білоруського Червоного Хреста в депортації дітей.

У разі депортації вас або вашої родини можна звернутися до Офісу омбудсмена:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном: 044 299 74 08.