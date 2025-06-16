Росія модернізує ядерні бази поблизу польського Гданська та Швеції, – SVT

Росія активно модернізує свої ядерні об'єкти поблизу Європи, зокрема базу в Калінінградській області. Про це повідомив шведський телеканал SVT, посилаючись на супутникові знімки компанії Planet Labs.

На оприлюднених знімках зафіксовано масштабні зміни на російських ядерних об'єктах у Калінінграді, Білорусі, на Кольському півострові та архіпелазі Нова Земля. Йдеться про появу складів, випробувальних майданчиків, нових залізничних платформ та посилену інфраструктуру охорони.

Зокрема, база тактичної ядерної зброї у Калінінграді, розташована менш ніж за 200 км від польського Гданська та 270 км від Швеції, була посилена новими будівлями, комунікаціями та потрійним парканом. За оцінками, на ній зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї.

У білоруських Осиповичах модернізують сховище ще радянських часів. Там встановлюють нову платформу для залізничного транспорту і системи ППО, а периметр посилено трьома шарами огорожі.

На Кольському півострові зведено близько 50 бункерів для балістичних ракет підводних човнів, а також новий причал для їх завантаження. Тим часом на архіпелазі Нова Земля у Північному Льодовитому океані споруджено нові об’єкти, пов’язані з ядерними випробуваннями.

У Швеції зазначили, що уважно стежать за розвитком подій.

– Росія знизила поріг погроз застосуванням ядерної зброї. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну подібні заяви звучали понад 200 разів на різних політичних рівнях, — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.