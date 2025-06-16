Вчені знайшли природні сполуки для захисту нирок

Деякі сполуки, що входять до складу кави, зеленого чаю та червоного вина, можуть ефективно запобігати утворенню каменів у нирках, пише видання Medscape Medical News.

Щоб дізнатися, як деякі природні сполуки впливають на розвиток нефролітіазу (тобто сечокам’яної хвороби), науковці лікарні Сірірадж при Університеті Махідол (Бангкок, Таїланд) проаналізували дію кофеїну, епігалокатехін-3-галлату (EGCG) із зеленого чаю, N-ацетилцистеїну та ресвератролу (із червоного вина та винограду) і тригонеліну (компонент кави).

Випробування продемонстрували, що нормальні білки сечі здатні пригнічувати кристалізацію та ріст кальцій-оксалатних утворень, тоді як сеча людей, схильних до нефролітіазу, навпаки, призводить до їх зростання.

Виявилося, що речовина зеленого чаю майже повністю блокувала формування небезпечних кристалів.

Цікаво, що ресвератрол продемонстрував подвійний ефект, він пригнічував утворення камінів, але водночас був здатний сприяти до їхньої агрегації.

Наступний крок — клінічні випробування на людях.

Дослідники переконані, що результати цього дослідження зможуть увійти до практичних рекомендацій для профілактики нефролітіазу.