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Під час ракетного удару по Києву в понеділок, 10 жовтня, одна з ракет вибухнула біля посольства Румунії в Україні. Про це повідомляє голова МЗС Румунії Богдан Ауреску.

"Я рішуче засуджую ракетні удари РФ по цивільних об'єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до загибелі людей. Радий, що персонал посольства Румунії в безпеці, незважаючи на те, що один удар - всього в 850 метрах від його штабу", - написав міністр, пишуть "Українські новини".

10 жовтня російські окупанти завдали масового ракетного удару по Україні.

 
ForUm

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