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Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважає, що війна в Україні матиме більший вплив на світову економіку, аніж прогнозувалося раніше.
 
"Світова економіка платить високу ціну за неспровоковану, невиправдану і незаконну загарбницьку війну Росії проти України", – заявили в ОЕСР.
 
Зазначається, що організація знизила свій прогноз зростання світової економіки до 2,2% у 2023 році з попереднього у 2,8%.
 
У звіті йдеться, що війна гальмує зростання економіки і є додатковим чинником підвищення цін на продовольство й енергоносії передусім.
 
За даними ОЕСР, у другому кварталі 2022 року було зафіксовано стагнацію світового ВВП, а виробництво в економіках країн G20 впало.
 
Зазначається також, що висока інфляція зберігається довше, ніж очікувалося, і що в економіках багатьох країн інфляція у першій половині 2022 року була найвищою з 1980-х років, пише "Кореспондент".
 
"Оскільки погіршилися останні показники, то й перспективи глобальної економіки теж поменшали", – констатували в ОЕСР.
ForUm

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