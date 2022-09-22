також у роздiлiПолiтика
У ЄС домовились посилити санкції проти Путіна та дати Україні більше зброї
Верховна Рада звернулась до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів 12
Данилов назвав мобілізацію в РФ планом утилізації росіян 16
Українці майже одноголосно довіряють армії 18
ГУР: Оголошення загальної мобілізації в РФ, чи готові росіяни насправді воювати 32
Україна намагається через ООН конфіскувати російські активи за збитки 23
Полицейский Евгений Шевцов с коллегами продолжают помогать бойцам на передовой и переселенцам 27
Греція передать Україні 40 БМП 22
Владелец «Текстиль-Контакта» разбирается с вымогательством у швейников для ЗСУ. Устенко назвал это «фейком» 24
Росія вербує на війну ув’язнених та прискорює навчання курсантів 22
США виділили Україні черговий пакет військової допомоги на $600 млн 25
В Міноборони погрожують миттєвим покаранням за разголошення держтаємниці 30
НАЗК звинуватило мера Чернігова у корупції 29
Держава має забезпечувати не лише соціальну ціну газу, але й стимули для його економії — Артем Компан 71
Міська рада Черкас просить захистити голову військової адміністрації від нападків нардепів 79
ГУР: Російські військові масово відмовляються брати участь у бойових діяї в Україні 29
«Слугу народа» от Золотоноши обвинили в коррупции и саботаже 41
Зеленський впевнений, що Крим повернеться до складу України 30

В рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

"Ми звільнили з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 - офіцери. Серед тих, кого звільнили, 108 бійців "Азову", - повідомив голова ОП Андрій Єрмак. 

Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі" – вони вже перебувають у безпеці. 

За словами голови ОП, це результат особистих домовленостей президента України з президентом Туреччини Ердоганом.

Зокрема, 5-ро українських командирів перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

Також вдалося повернути в рамках обміну 10 іноземців, які захищали Україну. Серед них є ті, кого окупанти "засудили" до смертної кари. 

"Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству, - відзначив Єрмак. - А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу".

Президент відзначив, що в Україні були готові повернути хоча б одного захисника на Медведчука, а вдалося повернути аж 200, пише "Українська правда". 

За словами в.о. голови СБУ Василя Малюка, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом вдалося повернути з полону 802 бранців.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8