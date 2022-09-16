Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності там знаходяться під системною загрозою.

Про це йдеться в учорашньому звіті Європейського парламенту, передає Укрінформ.

Євродепутати підтримали резолюцію про те, що країна під керівництвом Віктора Орбана стала "гібридним режимом виборчої автократії", що відрізняється розпадом демократії, основних прав і верховенства права.

Цю резолюцію підтримали 81% присутніх під час голосування членів Європарламенту: 433 голоси за, 123 - проти та 28 - утрималися.

Зокрема, члени парламенту перерахували низку проблем в Угорщині: від функціонування виборчої системи країни до її судової незалежності. Крім того, занепокоєння викликають релігійні свободи і права вразливих верств населення. Мова також йде про високий рівень так званого "кумівства" і фаворитизму "на високих щаблях державного управління".

Європейська комісія також має претензії до країни у зв'язку з можливим нецільовим використанням державних коштів для збагачення діячів, близьких до керівної партії "Фідес".

Хоча голосування не має практичного ефекту, воно посилює тиск на владу ЄС у Брюсселі, щоб не виплачувати Угорщині мільярди готівкових коштів, які затримуються через занепокоєння щодо високого рівня корупції в країні.

Очікується, що в неділю Єврокомісія порекомендує значно скоротити виділення коштів для Угорщини, а також дасть кілька місяців на усунення недоліків, зокрема, на прийняття законів про боротьбу з корупцією. За деякими даними, йдеться про скорочення фінансування на 70%.

Як повідомлялося, Угорщина погрожувала перешкодити посиленню санкцій проти Росії, якщо із санкційного списку не будуть видечені імена трьох російських олігархів – Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

Згодом завдяки Чехії Будапешт нібито відломився від цієї вимоги.