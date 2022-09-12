До Харкова повернувся понад один мільйон мешканців, які евакуювалися з міста на початку війни.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Думка" щодо підсумків 200 днів війни в регіоні, передає Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про Харків, місто фактично 2-мільйонне. 1,5 мільйона - це місцеве населення, плюс 300 тисяч – це студенти, які навчалися в місті Харкові та проживали у цей період часу, і 200 тисяч – це агломерація міста Харкова. Наразі ми констатуємо, що 1 мільйон людей уже повернулися", - сказав він.

Синєгубов розповів, що чудово пригадує перші тиждень-два війни, коли на вулицях фактично залишалося десяток чи два цивільних автомобілів - люди у своїй більшості переховувалися в укриттях, підвалах, сховищах, метрополітені тощо.

"За нашими підрахунками, у той час залишалося по місту Харкову приблизно 300-400 тисяч людей", - розповів він.

Також голова Харківської ОВА зазначив, що на сьогодні регіон має 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

"Це ті люди, які виїжджали з Донецької та Луганської області на початку цієї агресії, вони шукали більш безпечні території, у тому числі на території нашої області. І далі люди вже почали виїжджати з тих місць, де в нас велися активні бойові дії на території вже Харківської області", - відзначив Синєгубов.