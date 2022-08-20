50-летний Эктор Хименес-Браво объявил, что покидает молодую любимую и отправляется на передовую. Об этом сообщают в СМИ.

«24 февраля, когда началась полномасштабная война на территории Украины, знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво находился с любимой на своей родине, в Колумбии. Телезвезда и шеф-повар по совместительству уверял, что оказался в гостях у своей мамы не потому, что убегал от войны, а потому что это был запланированный отпуск, который он не собирался откладывать даже из-за угрозы нападения рф на Украину», - пишут в медиа.

Как сообщают в СМИ, через несколько недель выяснилось, что шеф-повар вдруг прилетел в Польшу, вероятнее всего, чтобы быть ближе к Украине и выжидать подходящего момента для пересечения границы. Вскоре, когда мер Киева Виталий Кличко объявил, что «можно возвращаться в Киев», Эктор всё-таки приехал в столицу сам.

Однако недавно Эктор Браво решил попиариться с новым решением. Он сообщил на личной странице в Instagram, что разрабатывает вместе со своими коллегами меню для военных и отправляется с ним на передовую.

В ответ Эктору люди ответили, что он перепутал День борща с новым днем войны, когда Украина смело защищается от нападения рф. Также его подписчики сообщили, что «уже как полгода в Украине идёт война, и что такая инициатива - давно разработана». «Волонтёры с начала войны этим занимаются», - отвечают под постом Эктору.

Кроме этого, люди усомнились в правдивости намерений шеф-повара относительно поездок на передовую. К тому же, как сообщили его подписчики, «среди приготовленной еды на передовой именно поварами – частые отравления».

Напомним, что шеф-повар Эктор Браво любит позировать голым, прикрывая свои интимные места, – ради привлечения внимания публики. Нередко даже ему приписывали нетрадиционную ориентацию, которую, по информации его близких друзей, он всегда умело скрывал – и теперь, как отнесутся и встретят его бойцы ВСУ – остаётся только догадываться. А сейчас в его окружении говорят о том, что решение отправиться на «передок» - это очередной пиар во время войны.