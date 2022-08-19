Общество взорвалось возмущениями в соцсетях после отчёта Притулы, куда были потрачены деньги, собранные на «Народный байрактар». Об этом у себя в Телеграмме написал известный блогер Евгений Хурсин.

Напомним, что средства собирались на проект «Народный байрактар», позже Турция предоставила беспилотники Украине бесплатно.

«По словам Притулы, за 600 миллионов гривен благотворительный фонд приобрел спутник – он предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции. В связи

с таким отчётом возникает ряд вопросов», - возмущается блогер, пишет Фром.юа.







По его словам, источники в айти-сфере говорят, что «все подобные запоздалые отчёты о потраченных средствах звучат, мягко говоря, сомнительно».

«Во первых, речь идёт не о покупке спутника, а о подписке на получение данных со спутника. Во вторых – сам проект, сделанный в том числе и уроженцами Украины проживающими в США (Поляков), изначально был заточен под аграриев. Но вполне логично, что можно было использовать и для обороны, разведки, нужд армии и т.д. Каждый спутник имеет как правило двойное, а то и тройное назначение», - разъясняет Хурсин.

Более того, как утверждает блогер, полезные данные и снимки подобного рода наши западные партнёры передают Украине уже давно и абсолютно безвозмездно.

Эту информацию подтверждает и Дмитрий Спивак: «И это при том, что Украина И ТАК получает спутниковые снимки от США. Бесплатно. Картина маслом».

«Что же получается? Платная подписка? Почему она стоит целых 600 млн гривен? Кому, куда и за что пойдут эти средства Получат ли реально вооруженные силы больше данных, реальную помощь в следствии всего этого? Почему какая-то подписка вместо обещанных реальных беспилотников? Хотелось бы более подробного отчёта, на что конкретно ушли деньги, которые собирал весь украинский народ», - задается вопросами Евгений Хурсин.

Напоследок он добавил, что «создаётся впечатление, что нам либо чего-то не договаривают, либо просто врут».

Отметим, что на пост Сергея Притулы о покупке спутника обрушился шквал критики от украинцев, которые высылали деньги на проект «Народный байрактар». Действия Притулы называют «разводом, аферой, обманом». Кроме этого, ему напоминают ородственных связях с беглым в Монако депутатом от ОПЗЖ Виталием Хомутынником (о котором был снят сюжет «УП» – «Батальон «Монако». - Ред).







Напомним, что на турецкие байрактары собрали всего за пару дней 600 млн гривен. Участие принимали также дети, которые несли последние деньги. В частности, 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова лично пришла в фонд Притулы и

передала собственные 21 тысячу гривен. В социальных сетях многие люди требуют вернуть деньги ей обратно.



