У четвер, 11 серпня, сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу латвійського сейму.

У заяві парламенту міститься заклик до країн ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

"Росія протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами - прямо та опосередковано - як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець, наприклад, отруєння родини Скрипалів або збиття рейсу MH17.

Зараз Росія застосувала таку ж безжалісну, аморальну та незаконну тактику в Україні, оскільки вона використовує неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси і з непропорційною жорстокістю завдає ударів по цивільних особах та громадських місцях", - підкреслив Ріхардс Колс, голова комітету закордонних справ латвійського парламенту.

Він додав: щоб досягти цілей своєї незаконної, агресивної війни, Росія прагне залякати і деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати функціонування держави, щоб окупувати Україну.

У заяві депутати зазначають, що з моменту військового нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, а понад 5 мільйонів - покинути свою країну.