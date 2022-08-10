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Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) заявило про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній станції після останніх обстрілів її майданчика російськими військовими.

"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", - заявив гендиректор агентства Рафаель Маріано Гроссі, слова якого наведено в повідомленні на сайті МАГАТЕ в ніч на середу.

У ньому наголошується, що обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС завдав певної шкоди, але доступні вимірювання радіації продовжують показувати її нормальний рівень на місці.

Там також зазначили, що видимих пошкоджень ні контейнерів із паливом, ні захисного периметра об'єкта не було.

Водночас агентство додало, що обстріл пошкодив кабелі зв'язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків виявлення радіації.

МАГАТЕ також укотре звернуло увагу, що обстріл майданчика ЗАЕС 5-6 серпня порушив практично всі сім незамінних компонентів ядерної та радіаційної безпеки, зокрема стосовно фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, забезпечення роботи персоналу та зовнішніх джерел живлення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Після інциденту Україна повідомила МАГАТЕ, що персонал станції обмежив доступ до внутрішнього кризового центру ЗАЕС, що потенційно може вплинути на реагування у разі надзвичайної ситуації, навіть якщо доступ до зовнішнього центру буде можливим", – зазначено в повідомленні.

Крім того, український регулятор ДІЯРУ заявив, що його комунікація із ЗАЕС була "дуже обмеженою та фрагментарною", зазначає МАГАТЕ.

Гроссі, зі свого боку, вкотре наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, "щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою", і додав, що перебуває в тісному контакті з українською владою і продовжує стежити за ситуацією з ядерною безпекою.

Як повідомлялося, окупована російськими військовими ЗАЕС 5 серпня відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів.

Згодом керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що станція під час продовження обстрілів і нових пошкоджень може повністю перейти в режим блекауту.

За даними голови ОВА Олександра Старуха на 9 серпня, рівень радіації на ЗАЕС та в Енергодарі в нормі та становить 12-15 мікрорентгенів на годину.

З 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.
ForUm

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