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На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Будівництво барикад підтверджує  заступник начальника поліції Косово в Північному регіоні Бесім Хоті.

"Було блокування дороги в Зубіному Потоці біля Вараг і в Рударі. Нібито були поширені неправдиві новини про те, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, що абсолютно не відповідає дійсності", – заявив він.

Сербське видання додає, що читачі повідомляють й про інші випадки блокування автошляхів на півночі Косова.  Також повідомляють про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.

Натомість у штабі миротворців KFOR заявили, що "відстежують ситуацію та наразі збирають інформацію".

Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.
ForUm

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