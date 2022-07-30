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Донька загиблої активістки Ірини Ноздровської заявила, що до вбивства її матері причетний народний депутат Антон Яценко. Про це із зали суду передає кореспондент УНН.

Під час дебатів прокурор вимагав визнати винним підозрюваного Юрія Россошанського та призначити йому покарання у вигляді довічного ув’язнення. Водночас прокурор зазначив, що є багато доказів того, що Россошанський діяв не сам.

Донька правозахисниці Анастасія Ноздровська на суд не прийшла, однак передала свою заяву, яку зачитали перед суддями. У ній Анастасія стверджує, що до вбивства причетний нардеп Антон Яценко, пише "From.ua".

“Я донька, яка втратила матір... Згідно з протоколом огляду, труп моєї матері лежав надворі 3 дні, але експертиза це заперечує. Отже, місце скоєння кримінального правопорушення теж не відповідає дійсності. Чи є ніж, який вважається знаряддям вбивства насправді таким? Моя відповідь: ні. За даними слідства його загальна довжина 220 мм, довжина леза приблизно 100 мм, а вже після вилучення його у вбивці параметри і опис змінився. Там насправді був ніж з руків'ям, по якому стікала кров - це було катування. Таке могла зробити лише одна людина - Яценко. Він мстився”, - йшлося у зверненні доньки Ноздровської.

Потім слово перейшло до матері Ноздровської Катерини Дуняк. Вона також зазначила, що Ірина мала складні стосунки з нардепом Яценком.

“Працювала вона в Яценка, все було добре, поки не почався Майдан. Тут їхні погляди розійшлися. Яценко дружив з Януковичем, з Курченком дружив... На Майдані вона опинилась у групі Чорновол, та розслідувала схеми Яценка. Коли моя донька перейшла дорогу Яценку, він подзвонив їй і сказав: “Я тебе закопаю”, - розповіла Дуняк.

Раніше донька Ноздровської на суді заявила, що ноутбук матері був почищений від компромату на інших осіб, який на ньому був.
ForUm

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