Втім, якщо говорити про повернення українців додому та роботу, варто усвідомлювати, що цю роботу вони вже - подекуди дуже успішно - шукають і знаходять за кордоном.

При цьому, як зауважує директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, близько 70% українок, які потрапили в європейські країни, мають вищу освіту.

"Це фантастична цифра для Європи і для нас. Ці люди безперечно конкурентоспроможні на місцевих ринках праці", - заявила науковець на експертній дискусії CASE Україна.

"Європа буде боротися за цих людей, - і Польща, і Німеччина, і Чехія - будь-яка країна буде боротися. Це величезний виклик, і до цього треба ставитися дуже серйозно, - каже Елла Лібанова. - Тому потрібно вже сьогодні думати, а не чекати, доки закінчиться війна і потім когось повертати. Може виявитися так, що поки війна закінчиться, вже не буде кого повертати, люди вже там адаптуються, знайдуть роботу і житимуть".

Вона також звертає увагу і на ще один аспект: серед тих, хто виїжджав, є дві групи "біженців". Перша - це ті, хто реально втікав від війни, захищаючи своє життя і життя своїх дітей, і вони переважно налаштовані на повернення, їх приблизно 85-90%.

Друга група - приблизно 10-15% - ті, які намагалися скористатися ліберальними умовами перебування в інших країнах, отримати легальний статус і роботу.

Треба усвідомлювати, що ці люди не повернуться, а відтак, твердить Елла Лібанова, "ми маємо боротися за повернення основної групи".

Для цього, каже вона, "не повинно бути осуду в суспільстві, щоб не створювався імідж людей, які виїхали, як якихось зрадників чи недостатньо патріотів, бо це одразу відштовхує".

А по-друге, "треба заохочувати ситуації, коли людина може з-за кордону працювати на Україну", вважає демограф.

"Причин для цього багато - податки, культурні, робочі зв'язки, а основне - це збільшує ймовірність повернення такої людини тому, що вона працювала, продовжує працювати і знає, куди повернеться".

За соціологічними опитуваннями, про бажання залишитися за кордоном вже заявляють 8-10% опитаних. Приблизно на такому ж рівні показник бажаючих залишити Україну був і до війни, а війна, як би цинічно це не лунало, забезпечила реальні можливості для тих, хто лише розмірковував над тим, щоб залишити Україну.

"Якщо безпекові ризики триватимуть довгий час, то тут буде системна проблема із тим, що люди, які зараз перебувають за кордоном, знайдуть собі хороші робочі місця, адаптуються до місцевого середовища і просто не повертатимуться в Україну. А згодом до них приїдуть чоловіки. Ось це буде тривала і вже незворотна втрата громадян, як споживачів - це зменшить обсяг ринку", - розповідає Гліб Вишлінський про наступну хвилю міграції та її наслідки.

І додає: "Коли ми говоримо про повернення, то мова йде про повернення фізично і податків на споживання". Дмитро Боярчук звертає увагу і на ще одну проблему, пов'язану із адаптацією українців за кордоном - вони вже побачили інший рівень оплати своєї праці.

"Питання у людей буде, для чого мордуватися за 5-6 тисяч гривень, якщо у тій же Варшаві зарплата починається із 3-4 тисяч злотих (це 30-40 тисяч гривень)?"

Утім, навіть не це головне, - у теперішній ситуації жодні суто економічні стимули не допоможуть повернути українців додому, вважає економіст.

"Питання не в тому, як повернути українців, питання в тому, як створити умови для тих, хто готовий нести ризики і толерувати небезпеку для свого життя та здоров'я", - вважає Дмитро Боярчук.

Він також попереджає: "Потрібно звикати до думки, що певна кількість українців - жінок, дітей - залишиться за кордоном, і вони не повернуться. І так само треба звикати до думки, що цих людей будуть заміщати мігранти, в тому числі і з третіх країн, зокрема, й з Білорусі та Росії. І це питання треба ставити і підходити до нього серйозно".

Саме в цьому сенсі актуальними стануть норми, які раніше вважали дискусійними. "Громадянство треба надавати після вивчення історії, мови, складання іспитів, - вважає економіст. - Бо ми можемо виграти війну, але в умовах такої міграції цей "руський мір" до нас заповзе через інші ворота".

Дмитро Боярчук також не виключає, що і після завершення війни на Україну може очікувати ще одна хвиля міграції - "питання лише у масштабі". І тоді це вже не будуть "біженці з рюкзачком і трьома сумками".