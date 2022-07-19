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Поиск информации о том, как купить USDT в Украине, пробивает топы запросов в Google. Экономическую нестабильность и постепенное падение курса гривны вынуждают людей искать способы защиты сбережений. Одним из таковых является покупка стабильной криптовалюты USDT (Tether), курс которой 1 к 1 привязан к доллару США и не меняется, как у других блокчейн-денег.

В этой статье мы расскажем о том, как и где выгодно, а также безопасно приобрести USDT несмотря на существующие ограничения со стороны НБУ и регуляторов.

Особенности USDT обмена

Запрет НБУ на вывод средств в иностранной валюте создал много проблем для тех, кто привык фиксировать часть сбережений в криптовалюте. Сейчас нет возможности напрямую перекинуть гривну на криптовалютную биржу и приобрести за нее стабильный и защищенный USDT.

Но есть обходной путь. Существующие ограничения слабо затронули обменники криптовалют, специфика операций на которых отличается от биржевой. Надежные обменники не требуют верификацию личности, страны проживания и прочих параметров, а обменные операции производят напрямую в два этапа:

  1. Сначала пользователь отправляет гривну на указанную сайтом банковскую карту со своей карточки.
  2. Потом пользователю отправляют нужный объем USDT на указанный при сделке криптокошелек в соответствии с актуальным курсом.

В этом случае для органов регулирования первичная операция проходит, как обычный перевод от пользователя к пользователю (в среднем 2 из 3 операций успешны, но иногда случается и блокировка платежа — что все-равно лучше, чем полный запрет на биржах). Ну, а вторую транзакцию регуляторы и налоговики чаще всего вообще не замечают — ведь она в блокчейне. Благодаря этому человек получает возможность вывести сбережения в цифровой доллар, который не привязан ни к одной стране и ни к одному банку.

Также важно отметить и то, что цифровой доллар Tether USDT имеет разные типы монет, привязанные к отдельным криптовалютным протоколам. Например:

  • USDT стандартна ERC-20 — монета выпущена на основе блокчейн-сети Ethereum;
  • USDT стандартна TRC-20 — монета выпущена на основе блокчейн-сети Tron;
  • USDT стандарта BEP-20 — монета выпущена на основе блокчейн-сети Binance Smart Chain.

Тяжело найти USDT обменники, которые поддерживают все виды этой криптовалюты. В данном вопросе нужно разобраться потому что:

  • разные монеты не связаны друг с другом и циркулируют в отдельных блокчейнах;
  • нельзя отправить USDT одного стандарта на кошелек USDT другого стандарта;
  • несмотря на то, что курс разных видов USDT всегда один и тот же, комиссия за его отправку везде разная и очень зависит от блокчейна (например отправить USDT TRC-20 гораздо дешевле, чем USDT ERC-20).

Критерии выбора обменника криптовалюты

Описанные выше возможности покупки виртуальной стабильной валюты за гривны выглядят привлекательно и заманчиво. Но в реальности все будет так же “красиво” и выгодно только в том случае, если вы умеете правильно выбирать площадку для сделки. Иначе крайне высоки шансы нарваться на сервис мошенников, которые заберут ваши гривны и не отправять в обмен USDT.

Чтобы этого не произошло, всегда ориентируйтесь на такие критерии выбора обменника криптовалюты, которые легко проверить просто уделив несколько минут своего времени поисковику, типа Google:

  1. Возраст обменника — чем больше, тем лучше. И тем меньше шансов на то, что вы нарветесь на сайт-однодневку с целью нажиться на вашей доверчивости.
  2. Требования к верификации — самые надежные и клиентоориентированные площадки не требуют ни регистрации ни верификации (хотя могут иметь один или два этих механизма на необязательной основе).
  3. Количество протоколов Tether — чем больше разных видов USDT поддерживается, тем лучше. Вариативность всегда полезна, даже если используется редко.
  4. Отзывы и обзоры в интернете — наличие позитивных статей и постов, а также их преобладание над негативом очень важно. Но рекомендуем присмотреться к плохим оценкам, даже если их очень мало.
  5. Разнообразие поддерживаемых платежных систем и украинских банков — чтобы не было необходимости пользоваться еще какими-то вспомогательными инструментами, кроме одной площадки (экономия времени, сил, комиссий).
  6. Регистрация площадки в доменной зоне “.ua” или “com.ua”, чтобы пользоваться услугами тех, кто хотя бы частично зарегистрирован, как официальный резидент Украины.
  7. Наличие оффлайн-обмена — для случаев, когда не захочется оставлять следы об операции даже внутри банковской системы Украины.

Этого должно быть достаточно для того, чтобы как обезопасить себя, так и выбрать универсальную площадку для обменов на годы вперед.

Где купить или продать USDT

На момент написания этой статьи популярностью в сфере обмена гривны с Монобанка, Приватбанка и других карт Visa/MasterCard на USDT пользуются такие обменники, как:

  • Changeit;
  • FlashObmen;
  • Ukr-Obmen.

Основываясь на критериях выше, наш рекомендательный выбор остановился на варианте с сервисом Changeit. Этот обменник позволяет купить USDT за гривны, а также привлекает такими параметрами, как:

  • 100%-ная ориентированность на украинцев и украинский рынок криптовалют;
  • полное отсутствие скрытых комиссий за обменные операции;
  • хорошие лимиты на транзакции;
  • поддержка ряда других популярных криптовалют для случаев, когда захочется распределить сбережения или перейти в другую валюту;
  • негативные отзывы о Changeit отсутствуют в принципе.

Если в приоритете у пользователя сервис, который работает в реалиях Украины и понимает, что нужно отечественному пользователю, то выбрать стоит именно Changeit.

Как хранить Tether

В зависимости от вида монеты USDT, рекомендации по ее хранению будут различными. Но есть также и один универсальный совет.

Если вы не уверены в своих познаниях сферы криптобезопасности, просто заведите аккаунт на одной из топовых бирж (Binance, Coinbase). Там у вас по факту наличия аккаунта появятся разные типы кошельков под все популярные виды USDT. А о безопасности позаботится сама площадка и совсем немного вы — через привязку разных типов аутентификации аккаунта.

Для покупки USDT за гривны на обменнике вы просто укажите адрес своего кошелька внутри биржи, после чего именно туда и придут монеты от того же сервиса Changeit.

Если же хочется хранить криптовалюту отдельно от любых сайтов и бирж, на программном кошельке, то:

  • для USDT Omni подойдет любой кошелек для криптовалюты Bitcoin;
  • для USDT ERC20 подойдет любой кошелек, поддерживающий Ethereum;
  • для USDT TRC20 — хранилище, поддерживающее блокчейн Tron.

Этих познаний будет достаточно для начинающего инвестора из сферы USDT. Желаем вам удачи и правильных вложений.

 
ForUm

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