С вечера воскресенья, 19 июня, в Харькове резко увеличилась интенсивность обстрелов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Так, Терехов сообщил, что со вчерашнего вечера обстрелы города идут постоянно в разных районах, пишут "Украинские новости".

"Ситуация в городе напряженная, не оставляет от бомбардировок город Харьков. Могу сказать что интенсивность огня сегодня усиливается и резко усиливается начиная со вчерашнего вечера, ночь, сегодняшнее утро, день. Постоянно идут обстрелы города Харькова по различным районам", – сообщил Терехов.

По словам мэра, утром и днем российские оккупанты нанесли удар по инфраструктурным объектам Харькова.

"По жилым микрорайонам есть попадания. Сейчас работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы устранить последствия, которые носят российские оккупанты", – добавил Терехов.