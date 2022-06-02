Посли країн-членів Європейського Союзу на засіданні комітету ухвалили офіційне рішення щодо шостого санкційного пакета для Росії за війну проти України, який, зокрема, включає ембарго на транспортовану морськими шляхами нафту, що становитиме 2/3 від усього експорту.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер повідомило дипломатичне джерело. "Рішення ухвалене офіційно. Патріарха Кирила зі списку все-таки виключено", - зазначив він.

Далі рішення має бути опубліковане в Офіційному журналі. Публікація очікується в п'ятницю.