Спливла ще одна історія про захмарні виплати чиновникам та керівникам державних підприємств під час війни, написала в своєму блозі на Цензорі політичний експерт Тетяна Лупова.

Її головним героєм є пан Володимир Кудрицький – голова правління НЕК "Укренерго". Лупова нагадала, що всі 100% акцій цієї компанії належать державі. Але пан Кудрицький разом з іншими членами правління пані М.Безруковою та паном О.Брехтом чомусь вирішили, що війна війною, проте їхній дохід має залишатись високим й стабільним.

"Оприлюднені НЕК “Укренерго” свідчать про те, що ця трійця за лютий – квітень поточного року заробила 3 млн. 526 тис. грн. З них голові правління НЕК “Укренерго” пану Кудрицькому було нараховано 1 млн. 620 тис. грн. (540 тис. грн. щомісячно). І це дані без премій та інших додаткових благ. Премія за підсумками 2021 р. найближчим часом ще буде нарахована та виплачена", - пише авторка.

При цьому, звичайні ремонтники Укренерго, які часто під обстрілами та бомбардуванням, ризикуючи підірватись на міні, ремонтують зруйновані рашистами лінії електропередач, отримають в середньому 15 - 20 тисяч грн.