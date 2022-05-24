Спливла ще одна історія про захмарні виплати чиновникам та керівникам державних підприємств під час війни, написала в своєму блозі на Цензорі політичний експерт Тетяна Лупова.
Її головним героєм є пан Володимир Кудрицький – голова правління НЕК "Укренерго". Лупова нагадала, що всі 100% акцій цієї компанії належать державі. Але пан Кудрицький разом з іншими членами правління пані М.Безруковою та паном О.Брехтом чомусь вирішили, що війна війною, проте їхній дохід має залишатись високим й стабільним.
"Оприлюднені НЕК “Укренерго” свідчать про те, що ця трійця за лютий – квітень поточного року заробила 3 млн. 526 тис. грн. З них голові правління НЕК “Укренерго” пану Кудрицькому було нараховано 1 млн. 620 тис. грн. (540 тис. грн. щомісячно). І це дані без премій та інших додаткових благ. Премія за підсумками 2021 р. найближчим часом ще буде нарахована та виплачена", - пише авторка.
При цьому, звичайні ремонтники Укренерго, які часто під обстрілами та бомбардуванням, ризикуючи підірватись на міні, ремонтують зруйновані рашистами лінії електропередач, отримають в середньому 15 - 20 тисяч грн.
"Тож не треба ображатись на реакцію громадян України, які внаслідок війни залишилися без домівок, втратили роботу, стали переселенцями, і задають лише одне питання – чому такі аморальні, безсовісні люди в такий важкий для держави час "жирують" за рахунок державного підприємства. Чи може людина, яка не має моральних принципів та елементарної порядності, а турбується лише за власну кишеню, керувати таким стратегічно важливим для держави підприємством?", - підсумовує Лупова.
Також авторка нагадала, коли нещодавно захмарні премії були виплачені членам правління теж державного Одеського припортового заводу, наглядова рада підприємства без жодних зволікань відсторонила їх від роботи.
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