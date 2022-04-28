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Множество компаний сегодня уходят из России в знак протеста против развязанной ею войны с Украиной. Среди них и букмекерские конторы с мировым именем, лидеры онлайн-гемблинга: PokerStars WiliamHill BET366 GGPoker.

В свою очередь украинская компания PariMatch продолжает свою деятельность в стране-агрессоре, сообщает издание «Знай.ua». Правда, теперь под другим названием -  Paribet.

По данным издания, в самом начале полномасштабного вторжения, руководство компании PariMatch во главе с руководителем холдина Сергеем Портновым не высказывала свою позицию в связи с происходящими событиями. Когда же стало потнятно, что Россия полностью провалила идею блиц-крига, в компании наконец-то решили заявить, что уходят с рынка страны-агрессора.

Однако параллельно с этим представитель офиса PariMatch Россия заявил о ребрендинге компании и изменении названия на Paribet. При том сохранялись и все счета, и работа всех рессурсов. Интересно, что зарегистрирован Paribet на ту же компанию «ООО «Бетернг», которая является офшором Татьяны Белорусской – жены основателя PariMatch Эдуарда Швиндлермана.

Проанализировав эти лежащие на поверхности факты, приходим к выводу, что PariMatch не ушла с российского рынка, а просто поменяла название, и продолжает таким образом финансировать российскую же армию.
ForUm

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