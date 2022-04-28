Множество компаний сегодня уходят из России в знак протеста против развязанной ею войны с Украиной. Среди них и букмекерские конторы с мировым именем, лидеры онлайн-гемблинга: PokerStars WiliamHill BET366 GGPoker.
В свою очередь украинская компания PariMatch продолжает свою деятельность в стране-агрессоре, сообщает издание «Знай.ua». Правда, теперь под другим названием - Paribet.
По данным издания, в самом начале полномасштабного вторжения, руководство компании PariMatch во главе с руководителем холдина Сергеем Портновым не высказывала свою позицию в связи с происходящими событиями. Когда же стало потнятно, что Россия полностью провалила идею блиц-крига, в компании наконец-то решили заявить, что уходят с рынка страны-агрессора.
Проанализировав эти лежащие на поверхности факты, приходим к выводу, что PariMatch не ушла с российского рынка, а просто поменяла название, и продолжает таким образом финансировать российскую же армию.
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