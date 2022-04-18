У Римі відбулася традиційна хресна хода перед Великоднем під головуванням Папи Франциска. Разом хрест несли українка та росіянка, які тривалий час живуть в Італії.

На думку Ватикану, це символізує примирення народів. Це рішення викликало бурхливу реакцію в українському суспільстві, як з-поміж вірян, так і серед священників і політиків.

Хресна хода - це традиційна процесія напередодні великодніх свят, які християни західного обряду відзначатимуть 17 квітня.

Попри критику у Ватикані не скасували свого задуму - хрест несли росіянка і українка, що разом працюють в італійському госпісі, але замість тексту роздумів, який оприлюднили заздалегідь, вірянам запропонували помолитися у тиші за мир у всьому світі.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що завдяки попередній "дуже потужній роботі" у Ватикані прислухалися до аргументів української сторони.

"Замість запланованого розлогого тексту, в якому мала звучати теза і про "братські народи", було запропоновано помолитися в тиші…" - написав посол у фейсбуці.

"Перед обличчям смерті мовчання є красномовнішим від слів. Тож зупинімося в молитовній тиші і нехай кожен у своєму серці помолиться за мир у всьому світі," - так пролунав заклик до молитви у тиші.

Попередній запланований текст Ватикану мав звучати так: "Де Ти, Господи? Де Ти сховався? Ми хочемо свого колишнього життя. Чому все це? Якою є наша провина? Чому Ти нас покинув? Чому Ти покинув наші народи? Чому Ти в такий спосіб розділив наші сім'ї?".

"Сподіватися, що буде повністю змінено вже опублікований в усіх офіційних джерелах текст і зміст Хресної Дороги, - було марно. Але й скласти руки і нічого не робити - також було неможливо. І ось маємо конкретний результат", - додав Юраш.

Заяву щодо спільної ходи оприлюднило і Християнське товариство українців Італії.

"У цей історичний момент ставити поряд націю-агресора та націю, яка потерпає від агресора, виглядає недоречним. У колективному сприйнятті українців цей факт сприймають, як ніби … розмістити разом самого Ісуса Христа та Понтія Пілата, котрий прирікає його до смерті", - йдеться в заяві.

"Довгий процес" примирення

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук переконаний, що під час активної фази війни Росії в Україні говорити про будь-яке примирення - неможливо.

"Щоб миритися, треба бути живими. Коли триває активна фаза такої вбивчої війни, про це невчасно говорити. Спочатку потрібно припинити нас вбивати", - цитує блаженнішого Святослава пресслужба УГКЦ.

Наступним кроком примирення між Росією та Україною має стати засудження винних і встановлення справедливості.

"Коли буде засуджено російського агресора, наступним кроком може бути початок якогось процесу примирення. І це буде довгий процес. Бо процес примирення означає гоєння ран", - додав Шевчук.

Ватикан і папа Франциск підтримує український народ ще з 2014 року.

Він згадував Росію в молитві за мир 25 березня. Але заявив про своє "несприйняття" дії РФ.

Москва називає війну в Україні "спеціальною військовою операцією", мета якої "денацифікація" країни. Папа Франциск рішуче відкинув це визначення.