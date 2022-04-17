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Окупаційним військам Росії не вдається розгорнути агресивний наступ на Донбасі, тому що Збройні сили України потужно їх стримують.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі націоанільного телемарафону, передає "Українська правда".

За її словами, ЗСУ не дають окупантам можливість реалізувати плани.  

"Вони готові, вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Бо вже навчені, що їхні люди тут голодували (їх же відправили на 2-3 дні), - сказала Маляр. - Вони все це готують, але їм поки не вдається розпочати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують".

 
ForUm

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