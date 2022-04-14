XI Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», запланований на 25-29 травня в Києві не відбудеться, повідомляються на сайті заходу.

«Від моменту повномасштабного вторгнення в Україну з боку Росії минуло півтора місяці, і сьогодні ми змушені повідомити, що команда Мистецького арсеналу ухвалила очевидне, але тяжке рішення: Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у травні 2022 року не відбудеться», - йдеться у повідомленні пресслужби.

Організатори повідомляють, що в умовах війни команда фестивалю працює на підтримку видавничої сфери та літературної та художньої сцени в Україні.

«А після перемоги наша команда повернеться до того, що любить і вміє: ми готуватимемо і проведемо XI «Книжковий Арсенал», з його неповторною атмосферою свободи висловлювань, дискусій, зустрічей читачів та письменників та теплих обіймів під мирним небом у дворі Старого Арсеналу», - йдеться в повідомленні.