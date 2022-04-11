Мер Києва Віталій Кличко не виключає другої спроби Росії атакувати і захопити столицю – місто має бути й надалі готове до оборони. Про це Віталій Кличко та його брат Володимир заявили в спільному інтерв’ю американському телеканалу ABC.

«Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків «взяти Київ за 2 дні». І столиця має й надалі бути готовою до оборони. Окупанти продовжують звірствувати і чинити геноцид українського народу в регіонах, у які вони вдерлися. На цьому ми з Володимиром наголосили в ефірі одного з найбільших американських телеканалів ABC», – написав Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі та опублікував посилання на інтерв‘ю.