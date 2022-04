Створено онлайн-карту з адресами військових РФ, які вбивали та мародерили у Бучі, повідомляє Управління державної охорони України.

Карта під назвою Where do orcs come from? («Звідки приходять орки?»») створена за допомогою сервісу Google Maps.

Автори з Естонії зазначили, що використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових на базі інформації ГУР МО України про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.

Карта за посиланням: