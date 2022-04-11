также в разделеОбщество
42 країни світу звернулися до МКС через воєнні злочини Росії
«Где можно украсть золото, деньги?»: Черговий доказ мародерства окупантів 4
Українці через «Дію» перерахували ЗСУ близько 250 мільйонів 6
ЗСУ знищили склад із боєкомплектом окупантів на Луганщині 19
Зеленський: Російські війська перейдуть до активних дій, але ми відповідатимемо 10
Уряд виділив перший мільярд на відбудову звільнених територій 15
РФ використовує співпрацю із Заходом у космосі для забезпечення ракетних військ технологіями 24
Шахрай, перебуваючи у СІЗО, ошукав волонтерів на понад 1,3 млн 13
ООН: Кількість українських біженців перевищила 4,4 мільйона 11
«Знайдемо всіх»: Мінцифри встановлює росіян, які чинили звірства в Бучі та Ірпені 40
ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів 16
Матері російських окупантів почали «штурмувати» військкомати в РФ 35
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян розлучаються 67
«Меру» Маріуполя оголосили підозру 23
В Україну намагався в’їхати «липовий» генерал рф 23
Звели тимчасовий міст на Варшавській трасі в Ірпені, на Житомирській – за 7-10 днів 17
СБУ затримала «експерта з енергетики» Марунича 33
Росіяни жаліються, що потрапили в Україні в пекло 33

Створено онлайн-карту з адресами військових РФ, які вбивали та мародерили у Бучі, повідомляє Управління державної охорони України.

Карта під назвою Where do orcs come from? («Звідки приходять орки?»») створена за допомогою сервісу Google Maps.

Автори з Естонії зазначили, що використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових на базі інформації ГУР МО України про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.

Карта за посиланням:

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги