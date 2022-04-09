Європейський Союз перерахував Росії 37 млрд євро за поставлені енергоносії протягом 40 днів, доки Росія веде війну проти України, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«37 млрд євро для рф за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні. Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни. Мало того, що Україна об'єктивно не мала такого обсягу озброєнь, як країна-агресор, так ще й кожного дня росіяни отримують прямі об'ємні платежі від європейців для фінансування додаткових поставок ракет і снарядів на поля бою», - написав він.
Така позиція партнерів поряд із недопрацьованими санкціями (немає реального відключення від SWIFT ключових російських банків, немає тотального арешту майна членів керівної партії «єдина росія», немає прямого та непрямого ембарго на енергоносії) стимулює росіян до розширення воєнних дій, до більш масового знищення українців, остаточної відмови від незастосування важкої зброї проти мирних громадян, на окопування та перехід до війни на тривале виживання, підкреслює Подоляк.
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