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За процесуального керівництва Бахмутської та Маріупольської окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 4 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 8 квітня збройні формування держави-агресора обстріляли Маріупольський торговельний порт, де перебував єдиний в Україні криголам «Капітан Белоусов» з екіпажем на борту. Одна цивільна людина загинула, декілька отримали поранень.

Окупаційні війська РФ та незаконні збройні формування «ДНР» продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини. 7 квітня з боку тимчасово окупованого м. Горлівка здійснювався артилерійський обстріл смт Нью-Йорк м. Торецька. Пошкоджено будівлі дитячого садочка, загальноосвітньої школи, лікарні.

8 квітня 2022 року ворог вдарив з того ж напрямку по с. Суха Балка та  Торецьку. Осколками пошкоджено ангар, легковий автомобіль та газову трубу, внаслідок чого упродовж 7 годин без газопостачання перебували майже 50 будинків. Наразі постачання газу споживачам поновлено. Постраждалих від артобстрілів немає.
ForUm

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