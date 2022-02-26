также в разделеПроисшествия
В Чернобыльской зоне зафиксировано превышение уровня радиации
Укравтодор обнародовал ситуацию на дорогах 21
ООН: По меньшей мере 100 тысяч украинцев уже покинули свои дома 10
Оперативная информация о российском вторжении 82
Украинские военные отбили атаку на аэродром в Василькове 112
В ОП назвали потери России в живой силе 130
В Ахтырке враг обстрелял детсад, тяжело ранены дети 93
Показали авто, которые расставляют маяки для наведения российских ракет. 371
Под Винницей сбили российскую крылатую ракету 222
Украинский военный взорвал Генический мост вместе с собой 256
Враг с целью захвата Киева рвется в направлении Козелец-Бровары и Конотоп-Нежин 261
Российские военные в форме ВСУ захватили два военных авто, их уничтожили 129
ВСУ отбили наступление на Черниговском направлении 148
На севере Киевщины – бои, мост через реку Тетерев разрушен 214
В результате нападения России погибли 57 украинцев, еще 169 - ранены 100
Нардеп: Российские войска угрожают обстрелять Запорожскую АЭС из гаубиц 224
Россияне захватили ЧАЭС 537
Оперативная информация по российскому вторжению 627

Як відрізнити українську техніку від російських окупантів розповіла Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас.

Українська техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, близький до оливового кольору.

Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

- Косу лінію на кузові – на Херсон.

- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.

- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.

- Коло – для мобільного резерву.

Що робити якщо побачили окупаційну техніку?

- Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

- Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Маєте бажання та можливість — знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами.

- Ні в якому разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги