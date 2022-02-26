Як відрізнити українську техніку від російських окупантів розповіла Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас.
Українська техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, близький до оливового кольору.
Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:
- Косу лінію на кузові – на Херсон.
- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.
- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
- Коло – для мобільного резерву.
Що робити якщо побачили окупаційну техніку?
- Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.
- Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.
Маєте бажання та можливість — знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами.
- Ні в якому разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну.
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