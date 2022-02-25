В связи с приближением активных военных действий жителей Оболонского района просят не выходить на улицу, чтобы не подвергаться опасности. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

«Пожалуйста, будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага. Единственным исключением может являться необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала «Воздушная тревога». Находясь дома, держитесь подальше от окон», – подчеркнули в Департаменте.