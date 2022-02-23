Подозреваемый во взяточничестве депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын на период следствия приостановил свое членство в партии «Слуга народа».

Об этом сообщила лидер политсилы Елена Шуляк.

«Сегодня получила его заявление, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу Трубицын прекращает членство в партии. Согласно уставу нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле, даже не указывая оснований. Поэтому мы «отпустили» Трубицына», - написала она.

Как сообщал ForUm, 9 февраля 2022 детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

В «Слуге народа» обвинили в этом Кличко.

11 февраля ВАКС избрал меру пресечения Трубицыну в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 14 миллионов 886 тысяч гривен.

Залог внесли 16 февраля.