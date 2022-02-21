В Сети опубликовано открытое коллективное письмо российского Конгресса интеллигенции «Вы будете прокляты!» Поджигателям войны», в котором говорится об исторической ответственности властей РФ за разжигание «большой войны с Украиной».

К письму можно присоединиться, сообщает Укринформ.

«Несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум не сокращая, а как максимум — наращивая концентрацию войск на границах с Украиной», — говорится в послании.

При этом указывается, что «официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году».

«В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан», - заявляют подписанты.

При этом они убеждены, что обмануть историю не получится, и если «вспыхнет большая война», то ее поджигатели «будут названы поименно». «Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь. Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки», - резюмируют авторы обращения.

По состоянию на полдень понедельника под письмом было более 130 подписей. В частности, под документом стоят фамилии ряда деятелей российской культуры, среди которых актрисы Лия Ахеджакова и Наталья Фатеева, режиссеры Гарри Бардин и Андрей Смирнов, музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков, поэты Вероника Долина, Алексей Цветков и другие, а также правозащитников Валерия Борщева, Светланы Ганнушкиной, политиков Льва Шлосберга, Бориса Вишневского, Андрея Нечаева, аналитиков Леонида Гозмана, Андрея Пионтковского, социолога Льва Гудкова, историка Бориса Соколова и др.

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