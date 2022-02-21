также в разделеМир
Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ 32
США предупредили о возможных нападениях на ТЦ и станции метро в Москве 29
ОДКБ предлагает ввести в ОРДЛО свои войска под видом миротворцев, - СМИ 55
В Госдуме предлагают эвакуированных жителей ОРДЛО селить в квартиры умерших от коронавируса 22
Польша считает, что Украина и ее газовая система сможет заменить оба Северных потока 34
Польша собирается передать Украине дополнительное вооружение 21
Обострение на Донбассе и ответные санкции: Госдума РФ собирается на заседание 109
НАТО закрыло свое представительство в Киев 28
Весь мир знает, кто агрессор: США прокомментировали заявление РФ об обстрелах на Донбассе 74
Германия и Франция призвали своих граждан немедленно покинуть Украину 17
Шольц: В ближайшем будущем расширение НАТО за счет вступления Украины не случится 37
Столтенберг: Россия получит еще больше НАТО на своих границах 129
В связи с ситуацией в Украине руководство ОБСЕ в Украине разрешило своим сотрудникам уходить в отпуска 21
Страны G7 и ЕС согласовали санкции против РФ в случае нападения на Украину 50
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за эвакуации жителей ОРДЛО 116
Дуда: Ситуация вокруг Украины приближается к точке, «которой все опасались» 153
Джонсон призывает к деэскалации вокруг Украины: Еще есть возможность избежать "ненужного кровопролития" 58
Байден: Россия планирует напасть на Украину в ближайшую неделю 95

Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщил Букингемский дворец.

Королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце. «Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», - говорится в заявлении, передает ВВС.

Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был также выявлен коронавирус.

9 января 2021 года сообщалось, что Елизавета II сделала первую прививку от коронавируса.

Как говорит корреспондент Би-би-си при королевском дворе Николас Уитчелл, можно быть абсолютно уверенным, что королева полностью вакцинирована.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет.

У королевы есть свой личный врач - сэр Хью Томас, консультант больницы Святой Марии в Лондоне и профессор генетики желудочно-кишечного тракта в Имперском колледже Лондона.

По словам Николаса Уитчелла, Елизавета II старается избегать излишних нагрузок после того, как в октябре прошлого года ей пришлось провести ночь в больнице для медицинского осмотра.

Ковид у королевы был обнаружен за несколько дней до того, как Англия должна отменить юридическое требование о самоизоляции для заболевших коронавирусом, а это означает, что все обязательные карантинные ограничения в стране будут сняты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги