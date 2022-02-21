Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщил Букингемский дворец.

Королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце. «Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», - говорится в заявлении, передает ВВС.

Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был также выявлен коронавирус.

9 января 2021 года сообщалось, что Елизавета II сделала первую прививку от коронавируса.

Как говорит корреспондент Би-би-си при королевском дворе Николас Уитчелл, можно быть абсолютно уверенным, что королева полностью вакцинирована.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет.

У королевы есть свой личный врач - сэр Хью Томас, консультант больницы Святой Марии в Лондоне и профессор генетики желудочно-кишечного тракта в Имперском колледже Лондона.

По словам Николаса Уитчелла, Елизавета II старается избегать излишних нагрузок после того, как в октябре прошлого года ей пришлось провести ночь в больнице для медицинского осмотра.

Ковид у королевы был обнаружен за несколько дней до того, как Англия должна отменить юридическое требование о самоизоляции для заболевших коронавирусом, а это означает, что все обязательные карантинные ограничения в стране будут сняты.