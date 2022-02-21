Около двух тысяч одесситов приняли участие в Марше Единства – колонна прошла от Соборной площади до Потемкинской лестницы. В завершение акции участники развернули более чем стометровый флаг Украины на ступеньках. По словам одного из организаторов акции Натальи Михайленко, одесситы вышли вместе на улицы, чтобы почувствовать поддержку друг друга и продемонстрировать единство, пишет Радио Свобода.

«Политические и другие организации вышли и объединились, чтобы продемонстрировать, что мы едины, что мы не отдадим Украину никому. Очень многие организации принимают участие – и Национальный корпус, и Украинский институт национальной памяти, и многие другие. Мы могли много лет не общаться, но сейчас это не важно», – заявила Михайленко.

Такие массовые мероприятия без политической символики давно не проводились, говорит Радио Свобода эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко, сержант оперативного резерва ГПСУ.

«Сейчас есть наибольший риск полномасштабного вторжения. Война длится 8 лет и, к сожалению, люди уже слишком спокойно к этому относятся. Но сегодня есть настоящая угроза, и общество демонстрирует, что достаточно людей, чтобы защищать государство, кроме того, это морально поддерживает – есть много российских информационных атак, усиливающих противостояние между людьми», – заявил он.

Колонна прошла по центру города по Дерибасовскому и Приморскому бульвару, восклицая «Слава Украине», «Слава Героям Небесной сотни» и другие лозунги. Активное участие в марше приняла белорусская община Одессы – группа белорусов пронесла свой национальный флаг и заявила о поддержке Украины при возможном крупномасштабном вторжении. Также в колонне прошли военные курсанты, участники АТО, военные капелланы, переселенцы и другие. Полиция насчитала около двух тысяч участников марша.