Каждый год 20 февраля в Украине отмечается День памяти Героев Небесной Сотни. В этот день, восемь лет назад, погибло больше всего участников Майдана – 47 человек. Еще 157 получили травмы, 68 из них – огнестрельные ранения.

"Апостроф" вспоминает трагические события 20 февраля 2014 года.

В ночь на 20 февраля было объявлено перемирие, однако с утра столкновения вспыхнули с новой силой. Противостояние между украинцами и режимом тогдашнего президента Виктора Януковича достигло своего апогея.

Над Майданом стоял дым, с помощью "огневой баррикады" протестующие пытались защититься от атаки со стороны "Беркута". К месту противостояния съезжались "скорые". Вскоре стало известно, что силовики открыли огонь на Институтской. Из огнестрельного оружия стреляли в том числе и по женщинам, медикам, журналистам.

В 11 часов утра в гостиницу "Казацкий" начали приносить первых погибших с огнестрельными ранениями. С Майдана ежеминутно отъезжали "скорые" и частные автомобили с пострадавшими. Группа протестующих пошла в сторону парламента, после этого заседание отменили и объявили эвакуацию.

Виталий Захарченко - тогдашний глава МВД, официально признал, что правоохранителям было выдано огнестрельное оружие в 16:00. Параллельно в Раде оппозиция собрала кворум, началось экстренное заседание. Вечером нардепы принято постановление, осуждающее насилие в Украине и положившее конец кровопролитию.

На следующий день, 21 января, власти официально признали погибших на Майдане активистов жертвами. Вечером в центре Киева прошло прощание с Небесной сотней, во время которого звучала песня "Плине кача...". Она стала украинским народным реквиемом.

Звание героя Украины посмертно было присвоено 105 Героям Небесной Сотни. Граждане других стран - Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани, были посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

11 февраля 2015 года тогдашний президент Петр Порошенко своим указом установил День памяти Героев Небесной Сотни. С тех пор 20 февраля по всей Украине проходят мероприятия, посвященные их памяти.