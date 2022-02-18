Мюнхенська конференція з безпеки, що розпочинається 18 лютого, може стати останнім шансом західних країн надіслати Володимиру Путіну чіткий сигнал щодо неприпустимості агресії щодо України, пише Washington Post.

Газета закликає США, Європу та Україну виробити спільну позицію щодо протидії російській загрозі, й не тільки на словах.

New York Times також очікує серйозних дискусій щодо України на конференції.

І попереджає, що згідно з прогнозами деяких учасників, навіть якщо Росія не вторгатиметься в Україну, в неї є арсенал інших засобів впливу - від кібератак до спроб державного перевороту.

Найважливіша конференція в історії?

"Увага світу прикута до Мюнхена, де лідери США і Європи збираються на щорічну зустріч, щоб спробувати відвернути війну на континенті", - пише міжнародний оглядач Washington Post Джош Рогін.

За його словами, Мюнхенська конференція ще ніколи за свою 59-річну історію не була настільки актуальною, а наступні три дні стануть справжнім іспитом для західних країн, які мають нарешті виступити спільним фронтом і надіслати Кремлю чіткий сигнал "відійти від краю прірви".

Рогін зазначає, що відсутність єдності між США, Європою та Україною щодо протидії Кремлю вже зашкодили Києву і тільки зіграли на руку Путіну.

На цих вихідних західні лідери матимуть, можливо, останній шанс виправити ситуацію, каже він.

"Є серйозні розбіжності щодо кількох ключових проблем. США обіцяють жорсткі санкції після нападу, але європейці не повністю погоджуються з деякими із запропонованих заходів, тоді як український уряд хоче західних санкцій проти Путіна до нападу, а не після", - пояснює автор.

Немає згоди серед західних країн і щодо деяких інших тем. Наприклад, Німеччина не поспішає схвалювати поставки зброї Україні, а президент Франції Емануель Макрон займається "своїми власними дипломатичними гамбітами".

"На цьому тлі українські лідери вмовляють посадовців у Вашингтоні, Парижі, Лондоні та Берліні притлумити риторику, припинити тиснути на Україну заради неприпустимих для неї поступок і посилити тиск на Москву. З таким посланням на Мюнхенську конференцію приїде президент Володимир Зеленський", - зазначає Рогін.

Незалежно від того, чи вторгнеться Росія в Україну, криза на цьому не завершиться, а тому робота над подоланням цих розбіжностей має стати пріоритетом для західних країн, резюмує оглядач.

Вторгнення чи "довга облога"?

За словами американської New York Times, чимало дипломатів і політиків, що прямують на Мюнхенську конференцію, вважають, що Україну може очікувати якщо не вторгнення, то "довга облога".

"Згідно з цим сценарієм, Путін може зробити будь-що - кібератаки, вбивства, спроби державного перевороту, припинення торгівлі - щоб, можливо, повалити український уряд без ризику отримати санкції", - пояснює видання.

Зокрема, про такий сценарій розвитку подій попереджає колишній посол США в НАТО Даглас Лут. Він вважає, що Путін навряд чи дасть своїм військам вказівку перетнути український кордон.

"Йому подобається його позиція", - цитує газета Лута.

"Всі звертають на нього увагу, чого не було вже багато років. Він відчуває що контролює ситуацію", - додає він.

За словами New York Times, учасники конференції сумніваються, що Путін відступить від планів "перевернути" світовий порядок.

"Це не означає, що виходу немає. Під час Карибської кризи, коли світ найближче за всю історію підійшов до загрози ядерної війни, пан Хрущов зрештою забрав ракети в обмін на секретну обіцянку, яку пан Кеннеді виконав через кілька місяців - прибрати американські ракети "Юпітер" з Туреччини", - згадує газета.

Байден розуміє, що компроміси можливі, і його слова, що Україна ще довго не стане членом НАТО, можуть бути сигналом Москві, що переговори і досі можливі, наголошує видання.

"І вони дійсно можливі. Але як сказав у четвер високопосадовий член адміністрації, на наступному тижні вже може бути запізно", - підсумовує New York Times.