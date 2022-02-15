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Выплаты военнослужащим Вооруженных сил будут повышены на 30% с 1 марта 2022 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, до 20% с начала 2022 возрастет денежное обеспечение военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля). Это предусмотрено в плане мероприятий, которое Правительство одобрило во исполнение указа президента Украины от 14 февраля 2022 г. №53/2022 «О неотложных мерах по консолидации украинского общества». Согласно Указу, 16 февраля 2022 года объявляется Днем единения.

Среди прочего, план мероприятий предусматривает создание единой информационной платформы стратегической коммуникации «UAвместе» для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации безопасности, ускорения процесса создания системы территориальной обороны, а также проведения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встречи дипломатических работников и украинских общин.
ForUm

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