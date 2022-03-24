Агресія Росії проти Польщі чи іншої країни ЄС можлива навіть у найближчі дні.

Про це в відеоінтерв’ю Європейській правді розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Росія готується до того, щоб напасти на Польщу. Цю інформацію, напевно, мають дипломатичні установи, в тому числі й посольство Росії у Варшаві. І вони замітають сліди»,- вважає український посол.

Він згадує ситуацію із димом над посольством РФ у Варшаві. Аналогічний дим над київським посольствам РФ був помічений напередодні вторгнення.

«Зрозуміло, чому вони це роблять. Якби там була інформація і документація, яка б не приносила шкоди Польщі, то вони б її навіть і не палили, навіть, якби треба було виїжджати з посольства.

Але якщо в документах чи в архівах Посольства знаходяться підтвердження підривної діяльності російських дипломатів на території Польщі, то це є серйозне звинувачення і серйозний аргумент, який може бути використаний пізніше в міжнародному кримінальному трибуналі проти Росії»,- вважає Дещиця.

Він вважає, що зараз РФ намагається створити привід для застосування зброї.

«Росії був потрібен хоч якийсь привід для вторгнення в Україну. Але для того, щоб увійти в Польщу, яка є членом ЄС та НАТО, необхідно підготуватися набагато серйозніше підготуватися. Росії потрібно мати серйозні аргументи, чому вона власне має намір втрутитися у внутрішнє життя Польщі і атакувати Польщу»,- вважає він.

Таким приводом може стати знищення будівлі посольства Росії. «Тоді під приводом цього Росія висилає спецназ для його захисту. Під час такої операції наступають якість провокації, вбивають російського військового, і Росія має підстави ввести свої війська»,- додає Дещиця.

Він уточнює – наразі польський уряд намагається мінімізувати цей ризик.

«Ви знаєте що уряд Польщі прийняв рішення про видалення біля 40 російських дипломатів, які займалися шпигунською і диверсійною діяльністю. І це є підтвердженням того, що Польща максимально робить все можливе, щоб не допустити до поширення війни на свою територію і зупиняти можливі провокації з боку російських спецслужб чи так званих «дипломатичних співробітників»,- пояснює він.