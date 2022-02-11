Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина ведет активную подготовку к войне, почти все части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом.

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом», - сказал Нарышкин в интервью газете «Московский комсомолец».

Кроме того, идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады, добавил он.

«Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», - отметил Нарышкин.

Также, по данным СВР, готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения на Донбассе и их «документирование» в стиле фальшивок «белых касок» в Сирии».

По его словам, обвинения в адрес России в агрессивных планах в отношении Украины огульны, «никаких планов «вторжения» не было и нет».

Нарышкин считает, что украинскую власть «активно подталкивают» к военной авантюре.