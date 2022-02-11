10 февраля 2022 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил приговор местного и определение апелляционного судов в части осуждения Сергея Стерненко за незаконное приобретение, ношение и хранение одного патрона (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Учитывая малозначительность деяния, ККС ВС закрыл уголовное производство по этой части, сообщила пресс-служба суда.

Сам Стерненко отметил, что уголовное производство по ст. 146 («похищение») оставлено без изменений. «Но судимости теперь у меня нет», - написал он.