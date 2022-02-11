Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан не путешествовать в Украину, а всех американцев, уже находящихся на территории страны, призывают как можно скорее покинуть Украину в связи с возросшей угрозой вторжения России и пандемией COVID-19.

«Не путешествуйте в Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; тем, кто находится в Украине, следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом», - говорится в рекомендациях для путешественников, обнародованных на сайте посольства США в Украине.

В них отмечается, что если граждане США все-таки примут решение остаться в Украине, то им следует «проявлять повышенную осторожность из-за преступности, гражданских беспорядков и возможных боевых действий, если Россия начнет военные действия», передает Интерфакс-Украина.

«Продолжают поступать сообщения о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и в контролируемой Россией восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения», - отмечает в рекомендациях.

Уточняется, что американское правительство не сможет эвакуировать граждан США в случае военных действий России в любой точке Украины.

«Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, а также серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины», - говорится в рекомендациях.