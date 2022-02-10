СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ. Такие действия страна-агрессор могла использовать в качестве очередной причины для оправдания дальнейшего давления на Украину, заявили в пресс-центре ведомства.

По предварительным данным, спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. И в этом намеревались обвинить наше государство.

Они завербовали троих жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами.

Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни.

Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому.

Кураторы заверили «титушек», что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили этот сценарий. Организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области.

Данные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

В частности, установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником С. Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Кроме того, один из задержанных создал так называемое силовое крыло, в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание поучаствовать в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда стражи порядка сработали на опережение и не допустили реализации такого плана.

По результатам санкционированных обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.