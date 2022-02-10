Ветерана антитеррористической операции Александра Радкевича должны фактически освободить из-под стражи сегодня, 10 февраля, однако его дело в Литве еще не завершено, сообщил Радио Свобода его адвокат и почетный консул Украины в Греции Димитриос Димитриадис.

По его словам, судебный процесс по этому вопросу уже завершен, дело за техническими деталями. Решение приняла накануне самая высокая инстанция в Греции – Верховный суд. Как отметил адвокат, заседания переносились несколько раз.

«Дело времени, пару часов – и он (Радкевич – ред.) должен быть освобожден, это технические моменты, сугубо документальные», – сообщил он.

Димитриадис предположил, что Радкевич вернется в Украину в ближайшее время. Он напомнил, что украинец был задержан по запросу Вильнюсского суда и по распоряжению Европола. Это произошло в прошлом году, когда Радкевич приехал в Грецию на отдых с семьей. Первое решение в пользу литовской стороны принял областной суд во Фракии.

«В первой инстанции, в областном суде у него не было ни адвоката, ни переводчика, поэтому, думаю, прокурор не понимал полностью всю суть этого дела. Автоматически это бывает, они решили его выдать в Литве на уровне областного суда. Он имел право, подал апелляцию», – рассказал адвокат.

После этого, добавил он, к делу приобщились генеральный консул в Салониках и посол Украины в Афинах, которые, в свою очередь, обратились к нему как адвокат и почетный консул.

Димитриадис подчеркнул, что в деле Радкевича не было политической составляющей, но, по его словам, были ошибки со стороны Вильнюса и Европола.

На вопрос, могут ли украинца задержать в другой стране Евросоюза, адвокат высказал мнение, что ему следует сначала вернуться в Украину.

«Я думаю, он и сам хочет при первой возможности уехать в ближайшее время. А так – нужно заниматься этим вопросом, потому что процесс, который проходит в Литве, в Вильнюсском суде, он еще не закончен, поэтому это нужно иметь в виду… Думаю, юристы в Украине, мои коллеги, к этому подходят и, имея адвоката среди наших коллег в Вильнюсе занимаются этим делом уже на расстоянии, но когда Радкевич Александр находится уже дома, а не задержан здесь, в Греции», – сказал он.

Почетный консул предположил, что ордер, по которому Радкевич был задержан в Греции, может снова привести к его задержанию впоследствии.

Адвокат объяснил, что Вильнюсский суд мог рассматривать дело заочно без присутствия подозреваемого, но закон также дает инструменты, чтобы убедиться, что обвиняемый воспользовался всеми возможностями для защиты.

«Я надеюсь, что, вернувшись назад, Радкевич будет серьезнее заниматься этим вопросом, чтобы определиться, что будет в Вильнюсе. Здесь политического вопроса со стороны Греции вообще не было, никакого влияния на уровне Министерства иностранных дел или Министерства юстиции с трех сторон также не было. Чисто Верховный суд принял решение процессуально провести все действия грамотно и правильно, я предоставил им все аргументы, которые имели право и силу, и на основании этого его уволили», – добавил Димитриадис.

Он добавил, что украинские юристы обжалуют решение суда в Вильнюсе.

Накануне стало известно, что суд в Греции отказал Литве в экстрадиции украинца Александра Радкевича. Он был задержан в сентябре прошлого года.

Литва обвиняет Радкевича в том, что во время событий 1991 года, когда Советский Союз отправил войска в бывшую Литовскую республику, чтобы силой удержать ее в составе СССР, он был водителем-механиком одного из танков. В материалах суда сказано, что его осудили за «устрашение населения».

В ночь на 13 января 1991-го колонна советской бронетехники вошла в центр Вильнюса: тогда в ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, от 600 до почти тысячи человек (по разным данным) были ранены. В то же время, как заявляли родственники Радкевича, его танк стоял у дома печати в Вильнюсе, где не было жертв.