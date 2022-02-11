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Главной причиной снижения уровня автомобильных пробок в Киеве является сложная эпидемиологическая ситуация и подорожание цен на топливо.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в комментарии Экономической правде.

По данным сервиса TomTom, за последнюю неделю средний размер временных задержек в часы-пик в Киеве составляет 35-75% вместо прошлогодних 85-110%.

Усов считает, что на дорогах стало гораздо меньше машин родителей, которые возят детей на учебу, и сами ездят на работу, из-за болезней и карантинов.

«В Киеве наблюдается высокий уровень интенсивности эпидемического процесса, еженедельно увеличивается динамика уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и СОVID-19. Причем она растет как среди взрослых, так и среди детей, в связи с чем после нового года на дистанционное обучение ушло несколько школ и около тысячи классов в разных учебных заведениях», – сообщил чиновник.

Вторым фактором снижения трафика на дорогах города в КГГА назвали подорожание бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

«С начала года на украинских АЗС горючее подорожало на 10%, и некоторые водители либо перешли на общественный транспорт, либо пытаются вообще снизить передвижение по городу», – считает Усов.

Отметим, что в Киеве снизился не только автомобильный трафик, но и городская мобильность в целом. По данным Google, за период с 25 декабря по 5 февраля загруженность остановок общественного транспорта снизилась на 26%, торговых центров – на 20%, офисов – на 14%.

Магазины и аптеки киевляне стали посещать на 2% чаще. В пределах собственных домов активность жителей столицы выросла на 4%.
ForUm

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