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В ходе спецоперации СБУ разоблачен вражеский агент, который готовил совершение теракта в Киеве. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур, сообщил пресс-центр спецслужбы.

Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.

В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и осуществлял сообщения о псевдоминировании.

Украинская спецслужба также разоблачила, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных митингов возле зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мер использовали деструктивную агитацию.

По предварительным данным, действия вражеского агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с кураторами использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы.

За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту.

Установлено, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

В настоящее время злоумышленник задержан согласно ст. 208 УПК РФ и сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, идет досудебное расследование для квалификации всех противоправных действий злоумышленника. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена),

ст. 258 (террористический акт).

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками киберподразделения СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева.
ForUm

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