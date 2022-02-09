также в разделеРелигия
Управделами УПЦ рассказал, почему в иконописи не место экспериментам 10
Священник УПЦ объяснил, почему нельзя снимать нательный крестик 9
В УПЦ считают, что Церковь может помочь в реинтеграции территорий ОРДЛО 7
«Автобус милосердия» УПЦ, ежедневно спасающий жизни бездомных, нуждается в поддержке 49
В Ивано-Франковске вопреки решению ООН выгоняют из храма общину УПЦ 27
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память митрополита Владимира, убитого в 1918 году 7
В Киеве на месте захоронений жертв репрессий на Лукьяновском кладбище почтили память новомучеников 14
Священник УПЦ рассказал, как преодолеть в себе гордыню 8
В Кропивницком УПЦ прославила в лике святых двух священников 12
Киевские духовные школы УПЦ проведут конференцию, посвященную новомученикам XX века 31
Священник УПЦ объяснил, как быть милосердным, если нет денег 15
Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле молитвы «Отче наш» 13
Умерла почетная настоятельница Мукачевского монастыря УПЦ 19
Священник УПЦ рассказал, зачем на панихиду приносят еду 21
В Киеве в храме УПЦ почтят память и раскроют неизвестные факты о репрессированном духовенстве 25
Управделами УПЦ напомнил, что призывать людей можно лишь к войне духовной 10
Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно всегда быть готовым к смерти 13
На Буковине закрыли старинный храм УПЦ в Хотинской крепости 17

В православной традиции, когда человеку особенно нужна защита и утешение от Господа, рекомендуется читать псалмы.

Фото: скрин видео YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Православная Церковь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов).

Иеромонах Афанасий напомнил, что православные особо выделяют 90-й псалом «Живый в помощи Вышняго», в котором есть особенные слова - «и под крыльями Его будешь безопасен» (Пс. 90:4).

«Тогда, когда я не ожидаю помощи уже ни от кого - ни от ближних, ни от людей, ни от тех, кто меня окружает сейчас - я надеюсь только на помощь Божию. Надеюсь на то, что Бог сохранит и укрепит меня. Покрыет тогда, когда мне тяжело. Укроет меня во время моего бедственного испытания и поможет с ним справиться», - поделился священник.

 

Отец Афанасий обратил внимание, что богослужения и молитвы, которые существуют в Церкви, направлены на то, чтобы «укрепить человека в вере, сохранить в молитве, утвердить в любви к Богу, чтобы правильно верить Богу и правильно следовать в Царствие Небесное».

«Все молитвы, которые есть в нашей святой Православной Церкви направлены на то, чтобы спасти и укрепить душу каждого человека», - объяснил иеромонах Афанасий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги