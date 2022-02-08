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Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году составил 3,2%, сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в ходе встречи с компаниями Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) 7 февраля.

На сайте Минэкономики сообщается, что долларовый ВВП Украины в 2021-м достиг исторического максимума и составил в минувшем году почти $200 млрд.

Как сообщалось, в первом квартале 2021 года Госстат зафиксировал спад украинской экономики на 2,2%, после чего во втором и третьем кварталах она выросла соответственно на 5,7% и 2,7%, причем оба раза Госстат улучшал предварительную оценку на 0,3 процентных пункта. По итогам четвертого квартала 2021 года Госстат сообщил о росте реального ВВП на 5,9%.
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