Лицензирование экспорта лука, капусты и яблок введено, чтобы исключить их бесконтрольный вывоз, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

«Беларусь производит очень много плодоовощной продукции, но мы увидели, что на те товары, которые мы заложили в стабилизационные фонды, очень высокая цена на внешнем рынке и вероятность того, что их будут вывозить и очень быстро вывезут из республики, высока. Государство смотреть на эту ситуацию сквозь пальцы не может, поэтому мы приняли решение, что возьмем под контроль экспортные потоки и введем лицензирование на вывоз этой группы товаров, которые наиболее подвержены риску бесконтрольного вывоза из страны», - пояснил глава ведомства, передает Белта.

Богданов отметил, что в настоящее время в других странах цена на эту продукцию высокая. «Мы же не можем допустить такую ситуацию, чтобы в Беларуси она тоже выросла в три раза, как это случилось в других странах, поэтому был разработан специальный механизм, принято постановление, где отрегулирован уровень отпускной цены как от производителя, так и на полках магазинов. И везде заложили рентабельность для производителя 20% и торговую надбавку в размере 30%. То есть все зарабатывают, в обиде никто не должен быть, эта цена справедливая», - сказал он.

Решение принято на три месяца, но министр подчеркнул: «По законодательству мы имеем право продлить такое ограничение до 6 месяцев, и если будет такая необходимость, то мы продлим».

«Мы ограничили экспорт по тем видам продукции, по которым мы видим, что есть проблемы и риск бесконтрольного вывоза очень большой, а запасов не так много. Вот, например, картофеля мы произвели почти в 14 раз больше, чем нам нужно, и запасы огромные, поэтому ограничивать экспорт картофеля смысла нет», - добавил Богданов.